ترامب: إنهاء حرب غزة بات قريبًا

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
ترامب: إنهاء حرب غزة بات قريبًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بات قريباً.

وصرح ترامب للصحافيين إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المكتب البيضاوي: “يجب أن أجتمع مع الجانب الإسرائيلي… أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن”، وفق رويترز.

إنهاء حرب غزة بات قريباً

يأتي ذلك بعدما كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأربعاء أن واشنطن عرضت خطة سلام للشرق الأوسط من 21 نقطة خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم بشأن غزة خلال الأيام المقبلة.

وأكد ويتكوف أن الرئيس الأميركي قدم مقترحات لمسؤولين من عدد من الدول العربية والإسلامية خلال اجتماع عُقد على هامش الجمعية العامة السنوية يوم الاثنين الماضي، من أجل “السلام في الشرق الأوسط”.

كما أشار إلى أن تلك الخطة “تعالج المخاوف الإسرائيلية، ومخاوف جميع الجيران في المنطقة أيضاً”، حسب تعبيره. وقال: “نحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن انفراجة بصورة ما”.

يشار إلى أن إسرائيل لاقت تنديداً عالمياً بسبب حربها في غزة التي توشك أن تكمل عامها الثاني دون أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار يلوح في الأفق.

 

