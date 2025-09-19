ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم، وعبر عن أمله في أن يكون رؤساء شركات التكنولوجيا على علم بما يفعلون.

واستضاف ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة أعمال ورؤساء شركات تكنولوجيا، من بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي لبريطانيا، وشهدت توقيع شراكة جديدة بين البلدين في مجال التكنولوجيا واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وفقًا لـ “رويترز”.

وخرج ترامب عن نص الاحتفاء بالعلاقات الثنائية واعترف بأن معلوماته عن الذكاء الاصطناعي محدودة.

وقال ترامب مخاطبًا رئيس شركة إنفيديا وسط ضحكات من ستارمر والحضور: “سيوجد هذا تعاونًا جديدًا بين الحكومة والأكاديميين والقطاع الخاص في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح العالم… أنا أنظر إليكم يا رفاق. أنتم تجتاحون العالم. يا جنسن، أنا لا أعرف ماذا تفعلون هنا”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون على حق. كل ما يمكنني قوله هو أن كلينا يأمل في أن تكون على حق”.

ووقع ترامب وستارمر بعد ذلك على “اتفاق الازدهار التكنولوجي” للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي في مجال الرعاية الصحية وفي توسيع قدرات الحوسبة الكمية وتسريع مشروعات استخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية.

وقالت إنفيديا إنها ستنشر 120 ألف وحدة معالجة للرسوم (جرافيك) في بريطانيا ضمن الاتفاق، فيما يعد أكبر طرح لها في أوروبا حتى الآن.