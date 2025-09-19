Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم، وعبر عن أمله في أن يكون رؤساء شركات التكنولوجيا على علم بما يفعلون.

واستضاف ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة أعمال ورؤساء شركات تكنولوجيا، من بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشيد بمكالمة ترامب وبوتين بشأن إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة

السعودية تشيد بمكالمة ترامب وبوتين بشأن إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة

ترامب يعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

ترامب يعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي لبريطانيا، وشهدت توقيع شراكة جديدة بين البلدين في مجال التكنولوجيا واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وفقًا لـ “رويترز”.

وخرج ترامب عن نص الاحتفاء بالعلاقات الثنائية واعترف بأن معلوماته عن الذكاء الاصطناعي محدودة.

وقال ترامب مخاطبًا رئيس شركة إنفيديا وسط ضحكات من ستارمر والحضور: “سيوجد هذا تعاونًا جديدًا بين الحكومة والأكاديميين والقطاع الخاص في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح العالم… أنا أنظر إليكم يا رفاق. أنتم تجتاحون العالم. يا جنسن، أنا لا أعرف ماذا تفعلون هنا”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون على حق. كل ما يمكنني قوله هو أن كلينا يأمل في أن تكون على حق”.

ووقع ترامب وستارمر بعد ذلك على “اتفاق الازدهار التكنولوجي” للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي في مجال الرعاية الصحية وفي توسيع قدرات الحوسبة الكمية وتسريع مشروعات استخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية.

وقالت إنفيديا إنها ستنشر 120 ألف وحدة معالجة للرسوم (جرافيك) في بريطانيا ضمن الاتفاق، فيما يعد أكبر طرح لها في أوروبا حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين
العالم

ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين

العالم
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
آخر الاخبار

ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية

آخر الاخبار
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
العالم

ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين...

العالم