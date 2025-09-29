Icon

ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حظى بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام.

وتابع ترامب: أشكر نتنياهو على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة.

