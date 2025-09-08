Icon

أجرينا مناقشات جيدة جدًا قد تحدث أمور إيجابية

ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري العمل على حل مشكلة إعادة المحتجزين في غزة، مضيفا: “وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا”.

الاتفاق بشأن غزة

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه “نحاول إنهاء الوضع، سنعمل على إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية”.

وكان ترامب وجه، تحذيرا لحركة حماس، مساء أمس الأحد، مؤكدا أنه “لن يكون هناك تحذير آخر”.

الجميع يريد نهاية الحرب

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في منصة “تروث سوشال”، أن “الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب”، مضيفا “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا”.

وتابع: “لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

 

