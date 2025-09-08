شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير 3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري العمل على حل مشكلة إعادة المحتجزين في غزة، مضيفا: “وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا”.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه “نحاول إنهاء الوضع، سنعمل على إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية”.
وكان ترامب وجه، تحذيرا لحركة حماس، مساء أمس الأحد، مؤكدا أنه “لن يكون هناك تحذير آخر”.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في منصة “تروث سوشال”، أن “الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب”، مضيفا “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا”.
وتابع: “لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.