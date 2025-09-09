ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن استهداف حماس هدف جدير بالاهتمام.

وأوضح أن الرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر.

وأكد البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حركة حماس في الدوحة، وأن الرئيس ترامب طلب من مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.