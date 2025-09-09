بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن استهداف حماس هدف جدير بالاهتمام.
وأوضح أن الرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر.
وأكد البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حركة حماس في الدوحة، وأن الرئيس ترامب طلب من مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.