ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة تشهد “حربا من الداخل” بسبب الجرائم والهجرة، في خطاب ألقاه أمام جمع من الجنرالات والأدميرالات.

وفي اجتماع غير اعتيادي مع كبار القادة العسكريين الأميركيين الذين استدعاهم وزير الدفاع بيت هيغسيث من كل أنحاء العالم، شدّد ترامب على أن الجيش سيشارك في عمليات قمع في عدد من المدن ذات السلطات الديمقراطية.

ترامب يلتقي جنرالات الجيش

وقال ترامب “سنصحّح الأمور”، موضحا أن ذلك سيكون “جزءا رئيسيا من عمل بعض الموجودين في هذه القاعة. إنها حرب أيضا، حرب من الداخل”.

وأشار إلى أنه وقّع أمرا يقضي بإنشاء قوة عسكرية للاستجابة السريعة لقمع أي اضطرابات مدنية “لأنها العدو من الداخل، وعلينا التعامل معها قبل أن تصبح خارج السيطرة”.

بدأ ترامب خطابه بالحديث عن الجيش الأمريكي بشكل عام، قائلا إنه “يعيد إحياء روحية المحارب”.

لكن الخطاب بغالبيته والذي استمر نحو ساعة طغا عليه التسييس، خلافا للنهج الذي اتّبعه تقليديا الرؤساء السابقون بميلهم إلى تجنّب قضايا السياسة الداخلية لدى مخاطبة القوات المسلّحة.

كذلك، هاجم الرئيس الأميركي بشدة ما وصفه بالصحافة “الخبيثة” ومعارضيه الديمقراطيين.

