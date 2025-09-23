ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترمب أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، كان عظيماً ويمثل “أهم اجتماع لي على الإطلاق”. وأوضح ترامب في مستهل الاجتماع إلى أن “هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن”.

الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للرئيس الأميركي خلال اللقاء أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية.

وكانت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لصحافيين قد قالت الاثنين إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.

ترامب يقدم مقترحًا للسلام

وذكر موقع “أكسيوس” Axios، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وبالإضافة إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب، توقع “أكسيوس” أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة حماس.