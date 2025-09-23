Icon

بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث Icon الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين Icon في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن Icon الألعاب النارية تضيء سماء جدة Icon مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية Icon الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج Icon الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” Icon حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا Icon عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة Icon مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية بشأن غزة

ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترمب أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، كان عظيماً ويمثل “أهم اجتماع لي على الإطلاق”. وأوضح ترامب في مستهل الاجتماع إلى أن “هذا الاجتماع سيكون مهما وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن”.

قد يهمّك أيضاً
ترامب في أول تعليق بعد تحقيق مولر : انتهت اللعبة

ترامب في أول تعليق بعد تحقيق مولر : انتهت اللعبة

الناتو العربي.. أولى خطوات ترامب لمواجهة إرهاب إيران

الناتو العربي.. أولى خطوات ترامب لمواجهة إرهاب إيران

الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، للرئيس الأميركي خلال اللقاء أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية.

وكانت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لصحافيين قد قالت الاثنين إن ترامب سيعقد اجتماعا مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة.

ترامب يقدم مقترحًا للسلام

وذكر موقع “أكسيوس” Axios، في وقت سابق، أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه مقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وبالإضافة إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب، توقع “أكسيوس” أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة حماس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا
العالم

ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع...

العالم
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
آخر الاخبار

ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية

آخر الاخبار
موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
العالم

موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس...

العالم
ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم
العالم

ترامب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم

العالم
تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة
العالم

تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم...

العالم
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
العالم

ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين...

العالم