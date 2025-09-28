Icon

ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ توماهوك

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٢ مساءً
ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ توماهوك
المواطن - فريق التحرير

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد كييف بصواريخ “توماهوك كروز”، بحسب ما ذكر موقع “أكسيوس”.

ووفقا للموقع، فإن صواريخ “توماهوك كروز” هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات فلاديمير زيلينسكي الذي رفض ترامب بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.

وذكر المقال، أن زيلينسكي طلب من واشنطن، خلال اجتماع مع ترامب في نيويورك في 23 سبتمبر، تزويد كييف بصواريخ “توماهوك”.

دعم عسكري لكييف

وأكد زيلينسكي هذه المعلومة بشكل غير مباشر في مقابلة مع “أكسيوس”، وبحسب ما أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكرى الغربى لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.

يبلغ مدى صواريخ “توماهوك كروز” 2500 كيلومتر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 450 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي مليوني دولار.

