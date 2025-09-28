وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد كييف بصواريخ “توماهوك كروز”، بحسب ما ذكر موقع “أكسيوس”.
ووفقا للموقع، فإن صواريخ “توماهوك كروز” هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات فلاديمير زيلينسكي الذي رفض ترامب بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.
ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"#سوشال_ترند#أوكرانيا#ترامب pic.twitter.com/xpTECoscwP
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 28, 2025
وذكر المقال، أن زيلينسكي طلب من واشنطن، خلال اجتماع مع ترامب في نيويورك في 23 سبتمبر، تزويد كييف بصواريخ “توماهوك”.
وأكد زيلينسكي هذه المعلومة بشكل غير مباشر في مقابلة مع “أكسيوس”، وبحسب ما أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.
ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكرى الغربى لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.
يبلغ مدى صواريخ “توماهوك كروز” 2500 كيلومتر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 450 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي مليوني دولار.