ترامب يفرض رسومًا على تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي توظف أعدادًا كبيرة من الآسيويين.

وتتيح تأشيرات “إتش-1بي” H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المحددة، مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه محددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا

منذ ولايته الأولى، يبدي دونالد ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين. وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن “الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالًا أجانب بعد الآن”، مؤكدًا أن “كل الشركات الكبرى ملتزمة بهذا المبدأ”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالًا أجانب “عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحًا”. وقال: “إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا”.

وقد شهد عدد طلبات تأشيرة إتش-1بي زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض.

