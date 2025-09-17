Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

ترامب يمدد مهلة تيك توك

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
ترامب يمدد مهلة تيك توك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بينما مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة نقل أصول تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة لمالكين أميركيين إلى 16 ديسمبر، إذ اعتبرت الصين اليوم الأربعاء أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة إلى ملكية أميركية سيعود بالنفع على الجانبين.

ويترقب المستثمرون على جانبي المحيط الهادي اتصالًا هاتفيًا من المقرر إجراؤه يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المفترض أن يتم خلاله تأكيد الاتفاق.

قد يهمّك أيضاً
تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة

تيك توك ينافس يوتيوب بميزة جديدة

تحدي البروتين على تيك توك كارثي ومميت!

تحدي البروتين على تيك توك كارثي ومميت!

ويُنظر إلى التقدم المحرز بشأن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، على أنه مفتاح لتسهيل إجراء المزيد من المحادثات في الأشهر المقبلة في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لرسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وذكرت “رويترز” أن الصفقة، التي تقضي بنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أميركيين، تشبه اتفاقا تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تعليقه بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية هائلة على السلع الصينية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا
تكنولوجيا

اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا

تكنولوجيا