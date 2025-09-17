ترامب يمدد مهلة تيك توك

بينما مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة نقل أصول تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة لمالكين أميركيين إلى 16 ديسمبر، إذ اعتبرت الصين اليوم الأربعاء أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد لتحويل ملكية تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة إلى ملكية أميركية سيعود بالنفع على الجانبين.

ويترقب المستثمرون على جانبي المحيط الهادي اتصالًا هاتفيًا من المقرر إجراؤه يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المفترض أن يتم خلاله تأكيد الاتفاق.

ويُنظر إلى التقدم المحرز بشأن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، على أنه مفتاح لتسهيل إجراء المزيد من المحادثات في الأشهر المقبلة في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لرسم مسار لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.

وذكرت “رويترز” أن الصفقة، التي تقضي بنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أميركيين، تشبه اتفاقا تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تعليقه بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية هائلة على السلع الصينية.