قال أنهيت 7 حروب ولم أتلق منهم سوى سلم معطل

تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٠ مساءً
تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة
المواطن - فريق التحرير

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه بعد تعطل السلم الكهربائي الخاص بمقر الأمم المتحدة به وقرينته ميلانيا ترامب عند دخوله القاعة.

تعطل السلم الكهربائي

واضطر ترامب وقريته ميلانيا ترامب، صعود الدرج بمقر الأمم المتحدة بعد تعطل السلم الكهربائي، بسبب عطل فني.

وعلق الرئيس الأميركي، على هذا الموقف، في كلمته التي ألقاها بالأمم المتحدة في الجمعية العامة قائلا: “أنهيت 7 حروب ولم أتلق منهم سوى سلم معطل!.

موقف محرج لترامب

كما تعرض الرئيس الأمريكي لموقف محرج آخر آثار حفيظته وهو تعطل الشاشة الخاصة به عند قراءة كلمته أمام الجمعية العامة، قبل أن تعود للعمل مرة أخرى.
وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تدعم من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ونحن نطردهم.

وأضاف أن أوروبا في خطر داهم بسبب الهجرة غير الشرعية، وتدمر نفسها بسبب استقبال المهاجرين.

 

 

