مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي أمطار غزيرة على المسجد الحرام السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه بعد تعطل السلم الكهربائي الخاص بمقر الأمم المتحدة به وقرينته ميلانيا ترامب عند دخوله القاعة.
واضطر ترامب وقريته ميلانيا ترامب، صعود الدرج بمقر الأمم المتحدة بعد تعطل السلم الكهربائي، بسبب عطل فني.
وعلق الرئيس الأميركي، على هذا الموقف، في كلمته التي ألقاها بالأمم المتحدة في الجمعية العامة قائلا: “أنهيت 7 حروب ولم أتلق منهم سوى سلم معطل!.
كما تعرض الرئيس الأمريكي لموقف محرج آخر آثار حفيظته وهو تعطل الشاشة الخاصة به عند قراءة كلمته أمام الجمعية العامة، قبل أن تعود للعمل مرة أخرى.
وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تدعم من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ونحن نطردهم.
وأضاف أن أوروبا في خطر داهم بسبب الهجرة غير الشرعية، وتدمر نفسها بسبب استقبال المهاجرين.
تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة… والرئيس الأميركي يهاجمهم: أنهيت 7 حروب ولم أتلق منهم سوى سلم معطل!#ترامب#الأمم_المتحدة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/2APvENqh8K
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 23, 2025