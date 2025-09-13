تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو

أصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, قرارًا بتكليف المهندس رائد بن محمد الذكير، مُمثلًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار دعم القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز دور المملكة الرائد في هذا المجال.

الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية

ويأتي هذا التكليف، ضمن الجهود المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات؛ بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وتطوير الشراكات العالمية، إضافة إلى التزامها بالعمل على بناء قدرات وطنية رائدة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويعُد المهندس الذكير، أحد الكفاءات الوطنية، ويتمتع بخبرة عملية واسعة تمتد (25) عامًا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عمله في إدارة المشاريع التنموية، والتعاون الدولي.