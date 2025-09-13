Icon

تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو Icon المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ Icon ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل Icon مذنب غامض يحير العلماء Icon أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع Icon ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في إطار دعم القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي

تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, قرارًا بتكليف المهندس رائد بن محمد الذكير، مُمثلًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار دعم القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز دور المملكة الرائد في هذا المجال.

الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية

ويأتي هذا التكليف، ضمن الجهود المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات؛ بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وتطوير الشراكات العالمية، إضافة إلى التزامها بالعمل على بناء قدرات وطنية رائدة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً
صور.. خبراء الفاو يزورون مزارع البن والقمح والذرة والسمسم بعسير

صور.. خبراء الفاو يزورون مزارع البن والقمح والذرة والسمسم بعسير

مؤشر أسعار الغذاء يرتفع من أدنى مستوياته في 3 سنوات

مؤشر أسعار الغذاء يرتفع من أدنى مستوياته في 3 سنوات

ويعُد المهندس الذكير، أحد الكفاءات الوطنية، ويتمتع بخبرة عملية واسعة تمتد (25) عامًا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عمله في إدارة المشاريع التنموية، والتعاون الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد