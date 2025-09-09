تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر

شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير آبل تكشف عن مواصفات iPhone 17.. شاشة أكبر وتقنية ProMotion لأول مرة أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق الجنيه المصري يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة.
ووصف ترامب، بحسب المتحدثة، استهداف حماس بأنه “هدف يستحق القيام به”، لكنه أكد للدوحة أن مثل هذا الأمر “لن يتكرر على أراضيها”.
وأوضحت أن البنتاغون أبلغ الإدارة الأميركية بأن إسرائيل ستهاجم حماس في قطر، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طلب منه إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك.
وشددت المتحدثة على أن القصف كان أحادي الجانب في دولة ذات سيادة وحليفة للولايات المتحدة، مؤكدة أن مثل هذا التصرف “لا يخدم الأهداف الإسرائيلية أو الأميركية”.
كما كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أنه “يريد تحقيق السلام بسرعة”.