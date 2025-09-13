تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إلحاقا للبيان المُعلن، بشأن مباشرة واقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في

إحدى المركبات، فإن دوريات الأمن قبضت على عدد من أطرافها، وتبين ارتباط الواقعة بتعاملات وأنشطة لترويج المخدرات ووجود معرفة مسبقة

بينهم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويؤكد الأمن العام أنه لن يتهاون في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يحاول الاعتداء على الآخرين، أو

المساس بأمنهم وسلامتهم، بكل حزم.