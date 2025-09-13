تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إلحاقا للبيان المُعلن، بشأن مباشرة واقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في
إحدى المركبات، فإن دوريات الأمن قبضت على عدد من أطرافها، وتبين ارتباط الواقعة بتعاملات وأنشطة لترويج المخدرات ووجود معرفة مسبقة
بينهم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويؤكد الأمن العام أنه لن يتهاون في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يحاول الاعتداء على الآخرين، أو
المساس بأمنهم وسلامتهم، بكل حزم.
بيان إلحاقي .. دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على عدد من أطراف واقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في إحدى المركبات، وتبين ارتباط الواقعة بتعاملات وأنشطة لترويج المخدرات ووجود معرفة مسبقة بينهم.#عاجل https://t.co/ZIkjidwbCV pic.twitter.com/2JhBAgwRuP
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 13, 2025