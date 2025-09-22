Icon

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن Icon تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي Icon وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر Icon قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة Icon الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع Icon التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي Icon السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود Icon فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون Icon فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٠ مساءً
تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية، حتى جلسة واحدة فقط، قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية لدى النساء المتعافيات من سرطان الثدي، وفق ما نشر موقع ديلي ميل.

وتركزت الدراسة على 32 امرأة تعافين من سرطان الثدي بمراحله من الأولى إلى الثالثة، وطُلب منهن أداء جلسة مدتها 45 دقيقة تشمل تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال أو التدريب عالي الكثافة المتقطع (HIIT)، الذي يعتمد على فترات قصيرة من الجهد المكثف تتخللها استراحات قصيرة.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان

اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان

حل “بسيط” لاكتشاف السرطان بدون فحوصات مؤلمة

حل “بسيط” لاكتشاف السرطان بدون فحوصات مؤلمة

نتائج التحاليل

أظهرت التحاليل ارتفاع مستويات البروتينات العضلية (Myokines) في الدم بنسبة تصل إلى 47% بعد التمرين، وهي بروتينات تلعب دوراً مهماً في تنظيم الأيض وتثبيط الالتهابات، ما قد يبطئ نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

كما ارتفع بروتين IL-6 بنسبة 47% بعد تمرين HIIT، بالإضافة إلى ارتفاع بروتين decorin بنسبة 23% بعد تمارين المقاومة. ولفتت النتائج إلى أن مستويات هذه البروتينات ظلت مرتفعة بعد انتهاء التمرين، رغم انخفاضها تدريجياً.

وقال فرانشيسكو بيتاريغا، الباحث الرئيسي في جامعة إديث كوان: “توضح نتائجنا أن التمارين الرياضية قادرة على إحداث تأثيرات مضادة للسرطان على المستوى الخلوي، وهو ما يفسّر مساهمتها في تقليل خطر تطوّر المرض أو عودته”.

يصيب سرطان الثدي نحو 311 ألف امرأة سنوياً في الولايات المتحدة، ويتسبب في وفاة 42 ألفاً، وفق الجمعية الأمريكية للسرطان. ورغم أن معدل البقاء يصل إلى 92%، إلا أنه قد ينخفض إلى 33% عند انتشار المرض، وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بين الشابات بنسبة 0.8% سنوياً منذ عام 2000.

وأشار الباحثون إلى محدودية الدراسة لصغر حجم العينة واقتصارها على سرطان الثدي، مؤكدين خططهم المستقبلية لتوسيع البحث ليشمل أنواعاً أخرى من السرطان، ودراسة أثر البرامج الرياضية طويلة الأمد ودور جهاز المناعة في السيطرة على نمو الخلايا السرطانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
حصاد اليوم

اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان

حصاد اليوم