تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد, ورياحًا نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.