السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى السبت القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها, كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، الجوف, والطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

