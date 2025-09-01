جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية

سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير “زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية (الدفعة السادسة)، التي تُنفذ بإشراف مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتشمل دبلومًا مهنيًا مشاركًا لمدة سنة بواقع (30) ساعة، ودبلومًا مهنيًا متوسطًا لمدة سنتين بواقع (60) ساعة، في تخصصات إدارية تشمل إدارة المشاريع، وإدارة المستشفيات، والإدارة المكتبية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والأمن والسلامة، وتخصصات تقنية تشمل أمن المعلومات والحاسب الآلي، وذلك بمرونة كاملة من خلال الدراسة عن بُعد.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية ويبدأ اليوم، على أن ينتهي التسجيل المبكر في 14 / 9 / 2025، فيما يكون إغلاق التسجيل النهائي وبداية الدراسة في 2 / 11 / 2025.