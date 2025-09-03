Icon

لتعزيز التكامل المعرفي والتميز الأكاديمي

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد أربعة تخصصات جديدة 

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد أربعة تخصصات جديدة 
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أربعة تخصصات فرعية (Minor) جديدة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والصحة العامة، والمحاسبة، والمالية، وذلك ضمن إطار سعيها لتطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويدعم تطلعات الطلاب نحو تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، المتضمن مبادرة “الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا”.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فهد بن أحمد الحربي أن هذا التوجه يُمثل امتدادًا للنهج الذي تتبعه الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب التغيرات المتسارعة عالميًا، ويسهم في إثراء تجربة الطالب الجامعية، مشيرًا إلى أن التخصصات الفرعية الجديدة تتيح للطلاب فرصًا مهنية وبحثية أوسع لتكامل التخصصات وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل محليًا ودوليًا.

من جانبه بيّن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب أن البرامج الفرعية صُممت وفق أفضل الممارسات والمعايير الأكاديمية العالمية، بما يضمن جودة المخرجات ومواءمتها لاحتياجات القطاعات المختلفة من خلال تنمية كفاءات الطلبة وجاهزية الخريجين لمهارات المستقبل، مفيدًا أن هذه التخصصات ستكون متاحة من الفصل الدراسي الحالي لطلبة عدد من الكليات، مع توفير الدعم الإرشادي والأكاديمي اللازم للراغبين في الالتحاق بها والمحقّقين لمتطلباتها.

وأكدت الجامعة التزامها المستمر بتحديث وتطوير منظومتها الأكاديمية، بما يعزز تكامل التخصصات، ويسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية الشاملة.

