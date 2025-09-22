Icon

جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٣ مساءً
جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
المواطن - فريق التحرير

في خطوة تعكس اهتمامها المتزايد بالطاقة المتجددة وتأكيدًا على دورها الريادي في دعم الابتكار العلمي، وقّعت جامعة الفيصل بالرياض اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لإنشاء وتشغيل محطة مصغرة لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومتجددة، إضافة إلى مراقبة حالة الطقس باستخدام الطاقة الشمسية.
ومثّل جامعة الفيصل في توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور محمد آل هيازع، رئيس الجامعة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء موقع اختبار للطاقة الشمسية داخل حرم الجامعة ليكون منصة للبحث العلمي، وتدريب الطلاب، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية. كما ستدعم هذه المحطة المبادرات البيئية للجامعة وخاصة مبادرة الجامعة للتنمية المستدامة ، وتوفر بيئة تعليمية عملية لطلاب كليتي الهندسة والعلوم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مشتركة لتعزيز البحث المشترك، وتطوير برامج بحثية مدعومة، وتحديث المناهج الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأكدت الجامعة أن هذا التعاون يعكس أهمية الطاقة المتجددة في دعم جهود المملكة لتحقيق أهدافها البيئية والمناخية، ويسلّط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تستغرق مدة تركيب وتشغيل المحطة عدة أيام، على أن تستمر فترة الاختبارات وجمع البيانات لمدة لا تقل عن 48 شهرًا. كما سيتاح لأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى البيانات عبر منصة إلكترونية، بما يسهّل عمليات التحليل وإعداد تقارير شاملة حول الأداء البيئي للنظام.

