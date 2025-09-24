جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق ميزة “البحث الصوتي المباشر” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في الولايات المتحدة.

وأوضحت جوجل، في مدونتها، أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات باللغة الإنجليزية، عبر إجراء محادثات مع مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي

وعند استخدام هذه الميزة، سيرد المساعد على أسئلة المستخدم سريعا، مع إمكانية تقديم معلومات وروابط ذات صلة بموضوع السؤال.

ويمكن تجربة هذه الميزة بفتح تطبيق “جوجل” على نظامي “أندرويد” أو “أي أو إس”، ثم النقر على زر “لايف” أسفل شريط البحث.

ومن هناك يمكن للمستخدم طرح الأسئلة صوتيا، أو تشغيل الكاميرا إذا كان البحث يشمل ما يراه المستخدم أمامه.

ويعمل مساعد “جوجل” في الخلفية، ويمكن استخدامه أثناء تصفح التطبيقات الأخرى، وسبق للشركة أن أطلقت هذه الميزة لاختبارها ضمن منصة “جوجل لابس”.

ويعتمد المساعد الصوتي على نسخة ذات قدرات صوتية متقدمة من “جيميني”، وتحرص الشركة على تقديم الإجابة بجودة ودقة، بحسب “جوجل”.