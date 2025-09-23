Icon

جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 Icon إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا Icon فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن Icon عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن Icon الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95 Icon المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة Icon سيوف الملوك وقصائد العرضة.. حكاية وطنٍ وجذورٌ راسخة Icon الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. عالم وخطيب ومفتٍ Icon صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شملت محطات رئيسة أهمها معرض سلمان والرياض

جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٠ مساءً
جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض فعالية “جولة في قصر الحكم”، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم الوطني الخامس والتسعين.

وتُسلط الفعالية الضوء على قصر الحكم، وعراقته ورمزيته في تاريخنا الوطني؛ بوصفه شاهدًا -لأكثر من قرنين- على التطوُّر السياسي والحضاري للدولة السعودية، ومقرًّا للحكم والإدارة، وملتقى المواطنين بولاة الأمر، منذ عهد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود -رحمه الله- وصولًا لعهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إذ أقام في هذا القصر قرابة ثلاثة عقود.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات كورونا في قصر الحكم

أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات كورونا في قصر الحكم

فيصل بن بندر في قصر الحكم .. قياس الحرارة ولبس الكمامة وتطبيق التباعد

فيصل بن بندر في قصر الحكم .. قياس الحرارة ولبس الكمامة وتطبيق...

وتشمل فعالية “جولة في قصر الحكم” محطات رئيسة، أهمها معرض “سلمان والرياض”، الذي يضمُّ أكثر من 70 صورة نادرة، تعكس الدور المحوري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في الحكم والإدارة في عاصمة المملكة ومناطق المملكة كافة، وأدواره التنموية في مدينة الرياض، ووضع الأسس التي قامت عليها النهضة العمرانية والثقافية والاقتصادية للمدينة.

وتمكِّن الفعالية زوار القصر -في فرصة نادرة- من التجوُّل داخل ردهاته وأجنحته، التي تضمُّ مكتبًا لخادم الحرمين الشريفين، ومكتبًا لأمير منطقة الرياض، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسة للطعام، وقاعات، ومعالم أخرى تجمع بين أصالة الماضي، وحيوية الحاضر، وخُصصت مواقع تصوير تتيح للزوار توثيق تجربتهم الفريدة وجولتهم في أروقة القصر التاريخية.

وتمثِّل هذه الفعالية تأكيدًا لالتزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض بتعزيز الوعي بتاريخ العاصمة، وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، مع التركيز على الشخصيات القيادية التي أسهمت في نهضتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد