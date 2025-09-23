جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95

تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض فعالية “جولة في قصر الحكم”، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم الوطني الخامس والتسعين.

وتُسلط الفعالية الضوء على قصر الحكم، وعراقته ورمزيته في تاريخنا الوطني؛ بوصفه شاهدًا -لأكثر من قرنين- على التطوُّر السياسي والحضاري للدولة السعودية، ومقرًّا للحكم والإدارة، وملتقى المواطنين بولاة الأمر، منذ عهد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود -رحمه الله- وصولًا لعهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إذ أقام في هذا القصر قرابة ثلاثة عقود.

وتشمل فعالية “جولة في قصر الحكم” محطات رئيسة، أهمها معرض “سلمان والرياض”، الذي يضمُّ أكثر من 70 صورة نادرة، تعكس الدور المحوري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في الحكم والإدارة في عاصمة المملكة ومناطق المملكة كافة، وأدواره التنموية في مدينة الرياض، ووضع الأسس التي قامت عليها النهضة العمرانية والثقافية والاقتصادية للمدينة.

وتمكِّن الفعالية زوار القصر -في فرصة نادرة- من التجوُّل داخل ردهاته وأجنحته، التي تضمُّ مكتبًا لخادم الحرمين الشريفين، ومكتبًا لأمير منطقة الرياض، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسة للطعام، وقاعات، ومعالم أخرى تجمع بين أصالة الماضي، وحيوية الحاضر، وخُصصت مواقع تصوير تتيح للزوار توثيق تجربتهم الفريدة وجولتهم في أروقة القصر التاريخية.

وتمثِّل هذه الفعالية تأكيدًا لالتزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض بتعزيز الوعي بتاريخ العاصمة، وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، مع التركيز على الشخصيات القيادية التي أسهمت في نهضتها.