الدفاع المدني أخمد الحريق ولا إصابات

حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، إخماد حريق في مستودع بحي الزايدي في مكة المكرمة.

حريق بحي الزايدي بمكة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن الدفاع المدني بمكة المكرمة أخمد الحريق من دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك وفق إجراءات عالية الجاهزية للاستجابة لمختلف البلاغات في توقيت قياسي حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

