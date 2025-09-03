حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة

50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة إطلاق مسار جديد لحافلات جدة فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، إخماد حريق في مستودع بحي الزايدي في مكة المكرمة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن الدفاع المدني بمكة المكرمة أخمد الحريق من دون وقوع إصابات.
يأتي ذلك وفق إجراءات عالية الجاهزية للاستجابة لمختلف البلاغات في توقيت قياسي حفاظا على الأرواح والممتلكات.