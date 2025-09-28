Icon

حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، صباح اليوم الأحد، حريقًا هائلاً اندلع في أحد المحال التجارية الواقعة بحي المرسلات، حيث لا تزال عمليات الإخماد مستمرة حاليا.

الدفاع المدني يباشر

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الفرق الميدانية مازالت تباشر الحادث وفق الإجراءات المتبعة”.

