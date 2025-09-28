حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، صباح اليوم الأحد، حريقًا هائلاً اندلع في أحد المحال التجارية الواقعة بحي المرسلات، حيث لا تزال عمليات الإخماد مستمرة حاليا.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الفرق الميدانية مازالت تباشر الحادث وفق الإجراءات المتبعة”.
#الدفاع_المدني بالرياض يباشر حريقًا في محل تجاري بحي المرسلات، ولا زالت أعمال الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/V1jXNWDkcW
