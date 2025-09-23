Icon

صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو Icon الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء Icon وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين Icon وظائف شاغرة لدى طيران الرياض Icon وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن Icon حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط Icon الملك عبدالعزيز.. لمحاتٌ من اعتزازه بالعِلم ونشر الثقافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال حساب المواطن إن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وتابع عبر منصة إكس: إنه يتم الافصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل “عوائد مالية وأعمال تجارية” والمصدر “عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة”.

قد يهمّك أيضاً
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن راتب الزوجة

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن راتب الزوجة

حساب المواطن يوضح شرط حذف المرفقات

حساب المواطن يوضح شرط حذف المرفقات

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق...

أخبار رئيسية
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب
أخبار رئيسية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة...

أخبار رئيسية
توضيح من حساب المواطن بشأن نقص الدعم
أخبار رئيسية

توضيح من حساب المواطن بشأن نقص الدعم

أخبار رئيسية
توضيح من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الموحد
السعودية اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابع
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابع

أخبار رئيسية
الموقف في حساب المواطن حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 سبتمبر
السعودية اليوم

الموقف في حساب المواطن حال الموافقة على...

السعودية اليوم