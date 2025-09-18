درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس في مناطق ومدن المملكة.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية والدمام ورفحاء 44، المدينة المنورة والعلا 43 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض ومكة المكرمة ووادي الدواسر 41 درجة مئوية، حائل وعرعر والمجمعة 40، جدة 38، نجران 33، أبها 28، الباحة 27، السودة 22 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، الرياض 25، نجران والخرج 26، ينبع وشرورة 27، جدة وحفر الباطن 28، المدينة المنورة 29، مكة المكرمة 31 درجة.