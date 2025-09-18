222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس في مناطق ومدن المملكة.
وبحسب مركز الأرصاد، تسجل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية والدمام ورفحاء 44، المدينة المنورة والعلا 43 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض ومكة المكرمة ووادي الدواسر 41 درجة مئوية، حائل وعرعر والمجمعة 40، جدة 38، نجران 33، أبها 28، الباحة 27، السودة 22 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، الرياض 25، نجران والخرج 26، ينبع وشرورة 27، جدة وحفر الباطن 28، المدينة المنورة 29، مكة المكرمة 31 درجة.