رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني

أوضح رئيس هيئة العقار المهندس عبد الله الحماد، أن القطاع العقاري اليوم قلب نابض في اقتصادنا الوطني وركيزة تمس حياة الأسرة والمستثمرين.

وأضاف الحماد، اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من مليون وحدة تأجيرية منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية.

لا احتكار في سوق الإيجار

وتابع الحماد: “لا احتكار في سوق الإيجار والسوق الإيجاري واسع ومتنوع ولا يهيمن عليه طرف واحد، بل هو بعيد عن الاحتكار ولله الحمد”.

هذا وقد انطلق المؤتمر الصحفي الحكومي، عصر اليوم الاثنين، ويستضيف وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.”.

المؤتمر الصحفي الحكومي

ويستضيف المؤتمر أيضا وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.