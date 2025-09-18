Icon

222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 Icon رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه Icon درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية Icon ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع Icon بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب Icon أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء  Icon أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك Icon نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم Icon اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا Icon أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار  Icon

رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه
المواطن - واس

غادر الرياض صباح اليوم، دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف والوفد المرافق له.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

