رصد جزيرة جديدة تشكلت بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
رصد جزيرة جديدة تشكلت بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا
المواطن - واس

كشفت صور فضائية حديثة التقطها قمر “لاندسات” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تشكل جزيرة جديدة قبالة سواحل شبه جزيرة ألاسكا، نتيجة ذوبان نهر جليدي متعدد السنوات.

وأظهرت الصور الملتقطة مقارنةً بصور تعود إلى 5 يوليو 1984، أن الجبل الصغير المعروف باسم “برو نوب” قد انفصل عن اليابسة بعد تراجع نهر إلسيك الجليدي لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات، مما أدى إلى تشكل بحيرة واسعة تحيط بالجزيرة الجديدة التي تبلغ مساحتها نحو 5 كيلومترات مربعة.

ويعتقد الباحثون أن الجزيرة تكونت خلال الفترة بين 13 يوليو و6 أغسطس، مؤكدين أن هذا الحدث يعكس تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في جنوب شرق ألاسكا، ويشير إلى تغيرات بيئية وجيولوجية متسارعة بفعل الاحتباس الحراري.

كما حذر العلماء من أن استمرار فقدان الجليد قد يؤدي إلى تغيرات في الهيدرولوجيا والنظم البيئية المحلية، ويزيد من احتمالية تصدع الجبهات الجليدية وانفصال كتل ضخمة نحو البحيرات المجاورة.

