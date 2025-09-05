Icon

روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أن روسيا ستطبق نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين، في لفتة متبادلة بعد تخفيف بكين لقواعد السفر للروس.

وقال بوتين -وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”-: “بالطبع، سترد روسيا على هذه اللفتة الودية، سنفعل الشيء نفسه”.
وذكرت تاس -نقلًا عن وزارة الخارجية الصينية- أنه اعتبارًا من 15 سبتمبر، سيتمكن الروس من دخول الصين للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا باستخدام جواز سفر فقط، وسيكون النظام الجديد ساري المفعول لمدة تجريبية مدتها عام واحد.

وتسمح القواعد الحالية للروس الذين لديهم وثائق دبلوماسية أو رسمية بالسفر إلى الصين، وهناك اتفاق ثنائي بشأن الرحلات الجماعية بدون تأشيرة.

