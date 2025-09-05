عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟ ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أن روسيا ستطبق نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين، في لفتة متبادلة بعد تخفيف بكين لقواعد السفر للروس.
وقال بوتين -وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”-: “بالطبع، سترد روسيا على هذه اللفتة الودية، سنفعل الشيء نفسه”.
وذكرت تاس -نقلًا عن وزارة الخارجية الصينية- أنه اعتبارًا من 15 سبتمبر، سيتمكن الروس من دخول الصين للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا باستخدام جواز سفر فقط، وسيكون النظام الجديد ساري المفعول لمدة تجريبية مدتها عام واحد.
وتسمح القواعد الحالية للروس الذين لديهم وثائق دبلوماسية أو رسمية بالسفر إلى الصين، وهناك اتفاق ثنائي بشأن الرحلات الجماعية بدون تأشيرة.