Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال ساعات الليل

روسيا تشن هجومًا على أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
روسيا تشن هجومًا على أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لهجوم كثيف بطائرات مسيرة وصواريخ فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه أحد أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا ونحو 10 آخرين أصيبوا في المدينة.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تزيد انتشارها البحري بأوروبا بعد تحرك روسيا في أوكرانيا

أمريكا تزيد انتشارها البحري بأوروبا بعد تحرك روسيا في أوكرانيا

شاهد.. الجوازات تدعم الأخضر في روسيا بطريقتها الخاصة

شاهد.. الجوازات تدعم الأخضر في روسيا بطريقتها الخاصة

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا.

هجوم بمئات المسيرات والصواريخ

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن روسيا شنت هجوما جويا “ضخما” على البلاد بمئات الصواريخ والمسيرات.

وأضاف أن الهجوم يؤكد الحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على وقف عدوانها.

وكتب على منصة إكس في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يجب أن يشعر بوتين بخطر استمرار هذه الحرب، على نفسه ورفاقه واقتصاده ونظامه.. هذا ما يمكن أن يجعله يوقف هذه الحرب غير المنطقية”.

وقالت السلطات إن عدة مناطق أخرى تعرضت لضربات وإن 16 شخصا على الأقل أصيبوا، في مدينة زابوريجيا الجنوبية.
وأظهرت لقطات تداولها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا لحقت بعدد من المباني واشتعال النيران فيها في زابوريجيا.

وفي كييف، قال شهود من رويترز إن طائرات مسيرة حلقت فوق المدينة ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي لعدة ساعات. وسُمع دوي انفجارات قوية. وكان الهجوم لا يزال مستمرا بحلول الساعة 06:15 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حريقا اندلع في مستشفى حكومي لأمراض القلب نتيجة الهجوم، فيما احتمى بعض السكان داخل محطات مترو الأنفاق.

وبالتزامن مع الهجوم، أغلقت بولندا المجاورة المجال الجوي بالقرب من اثنتين من مدنها في جنوب شرق البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات لمراقبة المجال الجوي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق
العالم

الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من...

العالم
لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد روسيا
العالم

لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد...

العالم