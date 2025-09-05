Icon

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم من رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، على محافظتي جدة ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد, ورياحًا نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

