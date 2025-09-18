Icon

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
المواطن - واس

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة في شمال جزيرة “سولاويزي” الإندونيسية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 118 كيلومترًا. ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.

