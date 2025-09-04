زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان

نقل أشواط مهرجان ولي العهد للهجن عبر 11 قناة لـ 25 دولة ثوران بركان جبل سيميرو مجددًا في إندونيسيا برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين مواصلات جدة تتيح مسارات الحافلات عبر خرائط جوجل أمانة العاصمة المقدسة تغلق 7 مستودعات و5 ورش مخالفة مخاطر تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة أعراض تصاحب تورّم الكاحل تنذر بمخاطر صحية نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير كاتب يؤكد أهمية تأسيس أرشيف وطني للصحافة السعودية ويعدد مزاياه
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر الشطر الشمالي من باكستان اليوم، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا في سلسلة جبال (هندوكوش) في أفغانستان، وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.
وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.