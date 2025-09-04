Icon

Icon ثوران بركان جبل سيميرو مجددًا في إندونيسيا Icon برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين Icon مواصلات جدة تتيح مسارات الحافلات عبر خرائط جوجل Icon أمانة العاصمة المقدسة تغلق 7 مستودعات و5 ورش مخالفة Icon مخاطر تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة Icon أعراض تصاحب تورّم الكاحل تنذر بمخاطر صحية Icon نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير Icon كاتب يؤكد أهمية تأسيس أرشيف وطني للصحافة السعودية ويعدد مزاياه

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر الشطر الشمالي من باكستان اليوم، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.

زلزال يضرب باكستان

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا في سلسلة جبال (هندوكوش) في أفغانستان، وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.

