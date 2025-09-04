زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر الشطر الشمالي من باكستان اليوم، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.

زلزال يضرب باكستان

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا في سلسلة جبال (هندوكوش) في أفغانستان، وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان، والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.