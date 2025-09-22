زلزال يضرب بحر إيجه غربي تركيا

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجه غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -في بيان- بأن الزلزال كان على عمق 8.99 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.