زلزال يضرب بحر إيجه غربي تركيا

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
زلزال يضرب بحر إيجه غربي تركيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجه غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -في بيان- بأن الزلزال كان على عمق 8.99 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

