ضمن استعدادات انطلاق العام الجامعي الجديد

سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

زار الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، كليات الأولى بمحافظة الأحساء، وذلك ضمن استعدادات المؤسسات التعليمية لانطلاق العام الجامعي الجديد 1447هـ.

والتقى برئيس مجلس المديرين المهندس عبدالعزيز القرينيس، ورئيس مجلس أمناء كليات الأولى الدكتور هشام المشيقح، والمشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الذكرالله، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

واطّلع الأمير سعود بن طلال على الإمكانات التدريبية والتعليمية المتوفرة، حيث تجول بالقاعات الدراسية والمختبرات والمعامل، واستمع إلى شرح مفصل من عمداء الكليات حول البرامج الأكاديمية والخطط التطويرية التي تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحقيق مخرجات متميزة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والتقى محافظ الأحساء بعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة تعليمية محفزة، وأهمية تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التعليم والتدريب في المحافظة.

وأشاد بما شاهده من تكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مشيرًا إلى أن الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – يمثل دافعًا مهمًا للاستمرار في تطوير منظومة التعليم الجامعي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الكليات عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء على هذه الزيارة، التي تعكس اهتمامه ودعمه المتواصل للعملية التعليمية في المحافظة.

