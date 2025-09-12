سفارة السعودية في بريطانيا للمواطنين: ابتعدوا عن مواقع الاحتجاجات

أصدرت سفارة المملكة لدى بريطانيا تنبيهًا عاجلًا للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل التوترات المتوقعة في العاصمة البريطانية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن مدينة لندن ستشهد يوم السبت 13 سبتمبر 2025م، احتجاجات ومسيرات واسعة النطاق في وسط المدينة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات، لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة.