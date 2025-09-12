سفارة السعودية في بريطانيا للمواطنين: ابتعدوا عن مواقع الاحتجاجات

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أصدرت سفارة المملكة لدى بريطانيا تنبيهًا عاجلًا للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل التوترات المتوقعة في العاصمة البريطانية.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن مدينة لندن ستشهد يوم السبت 13 سبتمبر 2025م، احتجاجات ومسيرات واسعة النطاق في وسط المدينة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات، لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة.