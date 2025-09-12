Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سفارة السعودية في بريطانيا للمواطنين: ابتعدوا عن مواقع الاحتجاجات

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
سفارة السعودية في بريطانيا للمواطنين: ابتعدوا عن مواقع الاحتجاجات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت سفارة المملكة لدى بريطانيا تنبيهًا عاجلًا للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل التوترات المتوقعة في العاصمة البريطانية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن مدينة لندن ستشهد يوم السبت 13 سبتمبر 2025م، احتجاجات ومسيرات واسعة النطاق في وسط المدينة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات، لضمان سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة.

قد يهمّك أيضاً
سقوط شجرة يكبد الحكومة البريطانية 330 ألف دولار

سقوط شجرة يكبد الحكومة البريطانية 330 ألف دولار

الرباعية الدولية: إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية تهديد للأمن الإقليمي

الرباعية الدولية: إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية تهديد للأمن الإقليمي

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر
العالم

تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر

العالم
بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا
العالم

بريطانيا تقيل سفيرها لدى أمريكا

العالم
حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن
العالم

حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة...

العالم