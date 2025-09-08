Icon

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات
المواطن - فريق التحرير

دعت سفارة المملكة في تبليسي بجميع المواطنين السعوديين القادمين إلى جورجيا بضرورة الالتزام بتحديث الصور الشخصية في جوازات سفرهم، وخاصة صور الأطفال، والتأكد من مطابقتها لملامحهم الراهنة.

وقالت السفارة عبر منصة إكس إن هذا الإجراء يأتي تفادياً لأي إشكالات قد تترتب على وجود تباين بين الملامح الظاهرة في الواقع والصورة المعتمدة في الجواز لدى السلطات المختصة في منافذ الدخول إلى جورجيا.

وأكدت السفارة أن الحرص على دقة البيانات والصور يسهم في تسهيل إجراءات العبور وتفادي المشكلات المحتملة عند مراجعة الوثائق الرسمية. كما دعت المواطنين إلى التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لذلك: 00995598033300.

كما شددت السفارة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها عند السفر، بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة تنقلهم في جورجيا.

