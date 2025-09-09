Icon

سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات Icon ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة Icon قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة Icon بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي Icon إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات Icon القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر Icon إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان Icon السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات Icon السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٧ مساءً
سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت سفارة المملكة لدى فرنسا جميع المواطنين الموجودين هناك إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، نظرًا للأوضاع التي تشهدها فرنسا حاليًا.

وقالت السفارة عبر منصة إكس إن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً
حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات

حكومة فرنسا تفشل في الوصول للاتفاق مع النقابات

فرنسا.. احتراق العشرات أحياء بحادث سير

فرنسا.. احتراق العشرات أحياء بحادث سير

كما شددت على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
السعودية اليوم

السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع...

السعودية اليوم
البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة
العالم

البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة

العالم
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية