سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات

دعت سفارة المملكة لدى فرنسا جميع المواطنين الموجودين هناك إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، نظرًا للأوضاع التي تشهدها فرنسا حاليًا.
وقالت السفارة عبر منصة إكس إن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.
كما شددت على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات.