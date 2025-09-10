سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها

تلقَّى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وأكَّد جلالة السلطان خلال الاتصال تضامن عمان مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدًا أنه عملٌ إجرامي وانتهاكٌ صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدٌ لأمن دولة قطر ودول المنطقة.

وشدد على رفض سلطنة عمان القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

من جانبه أكَّد أمير دولة قطر على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.