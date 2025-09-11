Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

عن حملته "نفخر بها

سلمان العالمي للغة العربية يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي  

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ مساءً
سلمان العالمي للغة العربية يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي  
المواطن - فريق التحرير

حصد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025م، عن فئة (أفضل حملات تعزيز الهُوية الثقافية واللغة العربية)، وذلك عن حملته الاتصالية (نفخر بها)، التي أطلقها المجمع بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وتُعدُّ هذه الجائزة من أبرز الجوائز المتخصصة في الاتصال الحكومي؛ تقديرًا لجهود المجمع في بناء حملات اتصالية مبتكرة تجمع بين الرسالة اللغوية العميقة، والهُوية البصرية الجاذبة، والتأثير المجتمعي الممتد؛ بما يعزّز الحضور المؤسسي للغة العربية في المشهد الإعلامي والثقافي.

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

وأكّد الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن نيل الجائزة يُعدُّ تأكيدًا لكفاءة المجمع في إنتاج حملات اتصالية مؤثرة وهادفة، وقدرته على توظيف أدوات الاتصال الحديثة في خدمة اللغة العربية، وإبراز مكانتها؛ بوصفها عنصرًا جوهريًّا في الهُوية الثقافية الوطنية والعربية.

وأشار إلى أن حملة (نفخر بها) شكّلت نموذجًا اتصاليًّا متكاملًا، قُدِّمت من خلاله رسائل معرفية وتوعوية متنوعة، شملت إطلاق (حقيبة رقمية تفاعلية) تضم محتوًى لغويًّا وثقافيًّا موجهًا إلى الفئات المختلفة، إلى جانب مواد مرئية ومبادرات إعلامية عزّزت التفاعل المجتمعي مع اللغة العربية في سياقات معاصرة.

ويُضاف هذا الفوز إلى سلسلة النجاحات التي حققها المجمع، من أبرزها: حصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز (ميوز كرييتف أووردز)العالمية، عن الحملة ذاتها، في فئتَي (الحملة المتكاملة، والحملة الإعلانية)؛ تأكيدًا لتكاملها في المضمون، والتصميم، والأثر.

ويواصل المجمع -من خلال برامجه ومبادراته النوعية- أداء رسالته في خدمة اللغة العربية محليًّا ودوليًّا؛ دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمن جهود برنامج تنمية القدرات البشرية في مجالات الثقافة والتعليم والهُوية الوطنية.

