سلمان العالمي للغة العربية يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي  

حصد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025م، عن فئة (أفضل حملات تعزيز الهُوية الثقافية واللغة العربية)، وذلك عن حملته الاتصالية (نفخر بها)، التي أطلقها المجمع بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وتُعدُّ هذه الجائزة من أبرز الجوائز المتخصصة في الاتصال الحكومي؛ تقديرًا لجهود المجمع في بناء حملات اتصالية مبتكرة تجمع بين الرسالة اللغوية العميقة، والهُوية البصرية الجاذبة، والتأثير المجتمعي الممتد؛ بما يعزّز الحضور المؤسسي للغة العربية في المشهد الإعلامي والثقافي.

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

وأكّد الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن نيل الجائزة يُعدُّ تأكيدًا لكفاءة المجمع في إنتاج حملات اتصالية مؤثرة وهادفة، وقدرته على توظيف أدوات الاتصال الحديثة في خدمة اللغة العربية، وإبراز مكانتها؛ بوصفها عنصرًا جوهريًّا في الهُوية الثقافية الوطنية والعربية.

وأشار إلى أن حملة (نفخر بها) شكّلت نموذجًا اتصاليًّا متكاملًا، قُدِّمت من خلاله رسائل معرفية وتوعوية متنوعة، شملت إطلاق (حقيبة رقمية تفاعلية) تضم محتوًى لغويًّا وثقافيًّا موجهًا إلى الفئات المختلفة، إلى جانب مواد مرئية ومبادرات إعلامية عزّزت التفاعل المجتمعي مع اللغة العربية في سياقات معاصرة.

ويُضاف هذا الفوز إلى سلسلة النجاحات التي حققها المجمع، من أبرزها: حصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز (ميوز كرييتف أووردز)العالمية، عن الحملة ذاتها، في فئتَي (الحملة المتكاملة، والحملة الإعلانية)؛ تأكيدًا لتكاملها في المضمون، والتصميم، والأثر.

ويواصل المجمع -من خلال برامجه ومبادراته النوعية- أداء رسالته في خدمة اللغة العربية محليًّا ودوليًّا؛ دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمن جهود برنامج تنمية القدرات البشرية في مجالات الثقافة والتعليم والهُوية الوطنية.