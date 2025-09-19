الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة 13- 20 سبتمبر 2025م، بمشاركة (12) متطوعًا من مختلف التخصصات.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (9) عمليات للقلب المفتوح، و(52) عملية قسطرة علاجية وتشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.