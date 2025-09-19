Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة 13- 20 سبتمبر 2025م، بمشاركة (12) متطوعًا من مختلف التخصصات.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (9) عمليات للقلب المفتوح، و(52) عملية قسطرة علاجية وتشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يبحث خطة توزيع 300 ألف سلة غذائية في اليمن

سلمان للإغاثة يبحث خطة توزيع 300 ألف سلة غذائية في اليمن

سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في صيدا بلبنان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في...

السعودية اليوم