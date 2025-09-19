سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة 13- 20 سبتمبر 2025م، بمشاركة (12) متطوعًا من مختلف التخصصات.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (9) عمليات للقلب المفتوح، و(52) عملية قسطرة علاجية وتشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.