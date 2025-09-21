سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، بمشاركة (7) متطوعين.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية بأحدث التقنيات العالمية وأجودها لـ (7) مستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة فاقدي الأطراف حول العالم، وإعادة الأمل إليهم.