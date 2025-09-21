سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95 الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940 الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، بمشاركة (7) متطوعين.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية بأحدث التقنيات العالمية وأجودها لـ (7) مستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة فاقدي الأطراف حول العالم، وإعادة الأمل إليهم.