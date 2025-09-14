باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (600) سلة غذائية بإقليم سول بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها (6.383) فردًا، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع التدخلات الطارئة في الأمن الغذائي بالصومال.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.