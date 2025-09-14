سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (600) سلة غذائية بإقليم سول بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها (6.383) فردًا، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع التدخلات الطارئة في الأمن الغذائي بالصومال.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.