سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في صيدا بلبنان

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (773) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة صيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها (3,865) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في لبنان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم للتخفيف من معاناتهم.