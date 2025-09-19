سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في صيدا بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (773) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة صيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها (3,865) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم للتخفيف من معاناتهم.