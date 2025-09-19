Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في صيدا بلبنان

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 773 سلة غذائية في صيدا بلبنان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (773) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة صيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها (3,865) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم للتخفيف من معاناتهم.

قد يهمّك أيضاً
تعاون مشترك بين سلمان للإغاثة واليونيسيف لاستئصال شلل الأطفال في العالم

تعاون مشترك بين سلمان للإغاثة واليونيسيف لاستئصال شلل الأطفال في العالم

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة...

السعودية اليوم