سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية في ننجرهار

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (797) سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها (4.782) فردًا من الأفغان العائدين إلى بلادهم من باكستان، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام ( 2025م – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.