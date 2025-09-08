سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق

Icon

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٠ مساءً
المواطن - واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية؛ لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي داريا ودوما بريف دمشق، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وتهدف الاتفاقية لإزالة أكثر من (75) ألف م3 من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان ودعم جهود التعافي، وتكوين وتجهيز وحدة إدارة الأنقاض، وإعادة تدوير ما لا يقل عن (30) ألف م3 من الأنقاض، وتعزيز الإمكانيات المحلية من خلال توفير بعض المعدات اللازمة لاستمرار عمليات إزالة الأنقاض وإعادة التدوير بشكل مستدام للسنوات القادمة، مما يحد من الأثر البيئي الناتج من الأنقاض، يستفيد منها أكثر من 4 ملايين فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي في المناطق المتضررة بسوريا.

