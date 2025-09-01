سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير” فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (26.33) نقطة ليقفل عند مستوى (10670.56) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (200) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (61) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (186) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وقو للاتصالات، وسابك للمغذيات الزراعية، وأماك، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والعربي، والتطويرية الغذائية، وأسمنت القصيم، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.02%) و(5.71%).
وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والتعاونية، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (9.80) نقاط ليقفل عند مستوى (25933.23) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.