Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة Icon وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم Icon الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول Icon “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر Icon “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية Icon مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير” Icon فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل Icon الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (26.33) نقطة ليقفل عند مستوى (10670.56) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (200) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (61) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (186) شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة

شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وقو للاتصالات، وسابك للمغذيات الزراعية، وأماك، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والعربي، والتطويرية الغذائية، وأسمنت القصيم، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.02%) و(5.71%).

الأسهم الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والتعاونية، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (9.80) نقاط ليقفل عند مستوى (25933.23) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى...

السوق
شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة
السوق

شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر...

السوق