سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (26.33) نقطة ليقفل عند مستوى (10670.56) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (200) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (61) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (186) شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وقو للاتصالات، وسابك للمغذيات الزراعية، وأماك، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والعربي، والتطويرية الغذائية، وأسمنت القصيم، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.02%) و(5.71%).

الأسهم الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والتعاونية، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (9.80) نقاط ليقفل عند مستوى (25933.23) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.