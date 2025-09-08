Icon

رياح نشطة وأمطار غزيرة

شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير
المواطن - فريق التحرير

حالة من التقلبات الجوية شهدتها محايل عسير خلال الساعات الماضية، تمتلت في هطول أمطار  غزيرة ورياح نشطة شديدة السرعة، وصلت لحد العاصفة.

وأظهر مقطع فيديو عواصف شديدة اقتلعت شجرة في أحد الأحياء في محايل عسير، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

