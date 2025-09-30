Icon

شروط الاشتراك في جمعية GOSI

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
شروط الاشتراك في جمعية GOSI
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية اليوم الثلاثاء، التذكير بشروط الاشتراك في جمعية GOSI وهي كما يلي:

شروط الاشتراك في جمعية GOSI

• أن يكون المشترك متقاعدًا.
• ألا يزيد عمر المتقاعد عن ٧٥ سنة.
• ألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي.

شروط الاشتراك في جمعية GOSI

شروط الاشتراك في جمعية GOSI

ولفتت إلى أن المشترك المستثنى تطبق عليه الأنظمة الحالية دون تغيير، وتم تعديل السن النظامية والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المنصة التوعوية عبر الرابط: هنا.

9 أنواع

فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.

ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

إقرأ المزيد